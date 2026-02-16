«Ничего удивительного». Кузнецова — о миллионных гонорарах Алькараса и Синнера в Дохе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на информацию La Gazzetta dello Sport, что испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер получили от организаторов турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) приблизительно по $ 1,2 млн лишь за приезд и участие в соревнованиях.

«Увидела новость и то, как всколыхнулся теннисный мир, узнав, что Алькарасу и Синнеру заплатили больше $ 1 млн организаторы турнира в Дохе за один только приезд. Вообще ничего удивительного в этом нет.

Когда небольшой турнир и вы видите топ-состав, это значит, у игроков есть другие интересы, помимо очков и призовых, имею в виду дополнительные бонусы. Как правило, платят те турниры, которые неудобно стоят в графике, и если это не слишком нарушит твоё расписание и есть возможность подзаработать, то почему нет.

Мотив организаторов тоже понятен: два топовых игрока, которые точно соберут болельщиков на трибунах», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.