Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 16 февраля

Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Результаты матчей 16 февраля:

Моюка Утидзима (Япония) – Анастасия Захарова (Россия) – 2:6, 4:6;

Елена Остапенко (Латвия) – Анна Калинская (Россия) – 6:2, 1:6, 4:6;

Антония Ружич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:1, 5:7, 6:2;

Катержина Синякова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 5:7;

Жаклин Кристиан (Румыния) – Петра Марчинко (Хорватия) – 6:1, 6:1;

Ива Йович (США) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:1, 1:6, 6:1;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эмма Наварро (США) – 4:6, 5:7;

Варвара Грачёва (Франция) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:5, 1:6, 6:4;

Сорана Кырстя (Румыния) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 7:6 (8:6);

Софья Кенин (США) – Клара Таусон (Дания) – 6:7 (4:7), 2:6;

Лаура Зигемунд (Германия) – Дарья Касаткина (Австралия) – 2:6, 3:6;

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 2:6, 6:1, 6:2;

Лейла Фернандес (Канада) – Джаниче Чен (Индонезия) – 6:7 (5:7), 4:6.

