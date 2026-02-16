Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Дохе (Катар) стартовал турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня турнира.
Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. Результаты матчей 16 февраля:
Мубарак Шаннан Заид (Катар) – Алексей Попырин (Австралия) – 0:6, 2:6;
Валентен Руае (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:0, 6:3;
Якуб Меншик (Чехия) – Ян Хоински (Великобритания) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:4;
Артюр Фис (Франция) – Камиль Майхшак (Польша) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4;
Томаш Махач (Чехия) – Янник Синнер (Италия) – 1:6, 4:6;
Даниил Медведев (Россия) – Цзюньчэн Шан (Китай) – 6:4, 6:2.