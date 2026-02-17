Скидки
Шелтон — о победе на турнире в Далласе: второй по значимости титул в моей карьере

Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился эмоциями после победы на турнире АТР-500 в Далласе (США). В финале турнира Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Даллас. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
3 		6 7
         
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я очень рад этому титулу, рад так завершить неделю — физически было очень тяжело дойти до этого момента, было несколько изнурительных матчей. Путь к финалу оказался непростым, поэтому этот успех делает всё ещё более особенным. Я рад, что смог закончить турнир именно так и пересечь финишную черту таким образом.

Этот титул я поставил бы среди лучших в своей карьере. Это значимый титул, вероятно, второй по значимости в моей карьере. С точки зрения качества тенниса и уровня соперников, возможно, он даже сложнее, чем Токио. Конечно, Торонто — это мой первый «Мастерс», самый крупный на данный момент, без сомнений, но этот тоже очень важен для меня. Особенно, если учесть, что я выиграл его на территории США», – приводит слова Шелтона Punto De Break.

