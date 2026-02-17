«Тот матч был чем-то особенным». Андреева — о слезах после поражения от Мбоко в Дохе

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о причинах своего эмоционального поведения после поражения в третьем круге «тысячника» в Дохе (Катар) от канадки Виктории Мбоко (3:6, 6:3, 6:7 (5:7)). После поражения Андреева не смогла сдержать эмоции и покинула корт в слезах.

«Тот поединок был чем-то особенным. Было очень интересно играть против неё. Я поймала себя на том, что во время третьего сета чувствовала много адреналина, волнения. Такое со мной случается не часто. На самом деле мне очень понравился матч.

Я не проигрываю много встреч, имея матчбол, поэтому после матча было немного сложно справиться с эмоциями. Если бы я проиграла, мне бы не было важно уступить тому, кто будет играть в финале. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, что будет на моих встречах в Дубае. Мы проигрываем каждую неделю. Важно только то, как ты справляешься с поражениями и как готовишься к следующему турниру», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.