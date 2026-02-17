Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего старта на «тысячнике» в Дубае (Катар). Андреева является действующей чемпионкой турнира.

«Я просто очень рада играть здесь. Очевидно, что я сделаю всё возможное, чтобы защитить титул, потому что это первый раз, когда я приезжаю на турнир как действующая чемпионка. Для меня это тоже что-то новое. Я с нетерпением жду своего первого матча здесь, посмотрим, как всё пойдёт», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Свой путь на турнире в Дубае 18-летняя Мирра Андреева начнёт с матча второго круга, в котором сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Австралию, Дарьей Касаткиной.