Мирра Андреева — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дубае
Сегодня, 17 февраля, в Дубае пройдёт матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (пятый посев) и 61-й в мировом рейтинге Дарьей Касаткиной, выступающей под флагом Австралии.
Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Дарья Касаткина.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 11:30 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Мирра Андреева благодаря высокому посеву стартует на «тысячнике» в Дубае сразу со второго круга. Дарья Касаткина в первом круге переиграла в двух партиях 52-ю ракетку мира Лауру Зигемунд из Германии — 6:2, 6:3.
Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля.
