Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Частичное расписание матчей на 17 февраля (время — мск):
- 10:00. Екатерина Александрова — Магда Линетт (Польша);
- 10:00. Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Пегула (США);
- 11:30. Диана Шнайдер — Ива Йович (США);
- 11:30. Мирра Андреева — Дарья Касаткина (Австралия);
- 11:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Эмма Наварро (США);
- 11:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Сара Бейлек (Чехия);
- 13:00. Анна Калинская — Кори Гауфф (США);
- 13:00. Анастасия Захарова — Антония Ружич (Хорватия);
- 14:30. Паула Бадоса (Испания) — Элина Свитолина (Украина);
- 18:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Кимберли Биррелл (Австралия);
- 19:30. Александра Эала (Филиппины) — Жасмин Паолини (Италия).
