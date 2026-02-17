Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Частичное расписание матчей на 17 февраля (время — мск):