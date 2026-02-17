Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. Расписание матчей 17 февраля (время — московское):