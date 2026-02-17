Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.
Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. Расписание матчей 17 февраля (время — московское):
- 13:30 — Эшарги Моэ (Тунис, WC) — Стефанос Циципас (Греция).
- 13:30 - Пабло Карреньо-Буста (Испания, Q) — Кентен Алис (Франция, LL).
- 15:00 — Иржи Легечка (Чехия, 8) — Дженсон Бруксби (США).
- 15:00 - Чжан Чжичжэнь (Китай, SR) - Роберто Карбальес-Баэна (Испания, Q).
- 15:00 - Синтаро Мочизуки (Япония, LL) — Карен Хачанов (Россия, 7).
- 16:30 — Уго Умбер (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).
- 16:30 — Зизу Бергс (Бельгия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
- 19:30 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция).
- 21:00 — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 5).
Материалы по теме
Комментарии