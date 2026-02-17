Калинская – Гауфф: текстовая трансляция матча второго круга турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 17 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир WTA-1000. Во матче второго круга сыграют 23-я ракетка мира россиянка Анна Калинская и американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая в рейтинге WTA четвёртую строчку.

Начало встречи запланировано на 13:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Анной Калинской и Кори Гауфф.

Калинская ведёт 1-0 по личным встречам. Единственную победу над Гауфф она одержала как раз на этих кортах, два года назад, когда из квалификации сенсационно дошла до финала Дубая. Кори встретилась на пути Анны в четвертьфинале и была повержена в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:2.