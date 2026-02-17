Калинская – Гауфф: текстовая трансляция матча второго круга турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
Сегодня, 17 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир WTA-1000. Во матче второго круга сыграют 23-я ракетка мира россиянка Анна Калинская и американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая в рейтинге WTA четвёртую строчку.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:30 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Анна Калинская
А. Калинская
Начало встречи запланировано на 13:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Анной Калинской и Кори Гауфф.
Калинская ведёт 1-0 по личным встречам. Единственную победу над Гауфф она одержала как раз на этих кортах, два года назад, когда из квалификации сенсационно дошла до финала Дубая. Кори встретилась на пути Анны в четвертьфинале и была повержена в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
21:25
-
20:52
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:50
-
19:17
-
18:47
-
18:43
-
18:00
-
17:59
-
17:37
-
16:10
-
15:15
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:30