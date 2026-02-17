Скидки
Касаткина из-за травмы снялась с матча с Андреевой на «тысячнике» в Дубае

Касаткина из-за травмы снялась с матча с Андреевой на «тысячнике» в Дубае
61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина из-за травмы правого бедра снялась с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), где должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой, занимающей в рейтинге WTA седьмую строчку.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:55 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Андреева без борьбы проходит в третий круг турнира. Её дальнейшей соперницей станет победительница матча между немецкой теннисисткой Эллой Зайдель (95-я ракетка мира) и румынкой Жаклин Кристиан, занимающей в мировом рейтинге 39-е место.

«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. Андреева является его действующей победительницей. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Дании Клару Таусон.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
