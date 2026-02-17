Касаткина из-за травмы снялась с матча с Андреевой на «тысячнике» в Дубае
61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина из-за травмы правого бедра снялась с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), где должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой, занимающей в рейтинге WTA седьмую строчку.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:55 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Андреева без борьбы проходит в третий круг турнира. Её дальнейшей соперницей станет победительница матча между немецкой теннисисткой Эллой Зайдель (95-я ракетка мира) и румынкой Жаклин Кристиан, занимающей в мировом рейтинге 39-е место.
«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. Андреева является его действующей победительницей. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Дании Клару Таусон.
