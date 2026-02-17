Пегула в двух сетах обыграла Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах одолела представительницу Франции Варвару Грачёву, занимающую в рейтинге WTA 60-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Пегулы.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:10 МСК
60
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
По ходу матча Грачёва подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Пегула сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11.
Далее Пегула сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Ивой Йович и россиянкой Дианой Шнайдер.
