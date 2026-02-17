Скидки
Варвара Грачёва — Джессика Пегула, результат матча 17 февраля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 1000 Дубай

Пегула в двух сетах обыграла Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах одолела представительницу Франции Варвару Грачёву, занимающую в рейтинге WTA 60-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Пегулы.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:10 МСК
Варвара Грачёва
60
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По ходу матча Грачёва подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Пегула сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11.

Далее Пегула сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Ивой Йович и россиянкой Дианой Шнайдер.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
