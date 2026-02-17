Пегула в двух сетах обыграла Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах одолела представительницу Франции Варвару Грачёву, занимающую в рейтинге WTA 60-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Пегулы.

По ходу матча Грачёва подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Пегула сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11.

Далее Пегула сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Ивой Йович и россиянкой Дианой Шнайдер.