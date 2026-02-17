Скидки
Екатерина Александрова — Магда Линетт, результат матча 17 февраля 2026, счёт 1:2, 2-й круг; WTA-1000 Дубай

Александрова проиграла Линетт во втором круге «тысячника» в Дубае
Комментарии

12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира WTA-1000, проходящего в Дубае, уступила сопернице из Польши Магде Линетт, занимающей в рейтинге WTA 50-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Магда Линетт
50
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

По ходу матча Александрова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Линетт подала навылет шесть раз, допустила одну двойню ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Линетт сыграет с датчанкой Кларой Таусон, являющейся 15-й ракеткой мира и в прошлом году на этом турнире дошедшей до финала, где проиграла россиянке Мирре Андреевой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
