Медведев сыграет в дуэте с Тьеном в парном разряде на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет в дуэте с американским теннисистом Лёнером Тьеном, занимающим в рейтинге ATP 23-е место, в матчах парного разряда на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 4 марта. Об этом свидетельствует опубликованная заявка участников турнира в парном разряде.

Помимо Медведева в дуэте с Тьеном, в заявке на турнир в парном разряде также присутствует дуэт россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва, казахстанца Александра Бублика и американца Раджива Рама, а также двоюродных братьев Артура Риндеркнеша (Франция) и Валантена Вашеро (Монако).

Вторая ракетка мира Янник Синнер и американец Райлли Опелка занимают четвёртое место в списке запасных.