Диана Шнайдер уступила Иве Йович в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае
21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Иве Йович, занимающей в рейтинге WTA 20-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 0:6.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 11:40 МСК
20
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|0
21
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Шнайдер подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Йович сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.
