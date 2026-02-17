Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович — Диана Шнайдер, результат матча 17 февраля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; WTA-1000 Дубай

Диана Шнайдер уступила Иве Йович в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Иве Йович, занимающей в рейтинге WTA 20-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 0:6.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 11:40 МСК
Ива Йович
20
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 0
         
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Шнайдер подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Йович сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой
«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android