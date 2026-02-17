Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элисе Мертенс — Эмма Наварро, результат матча 17 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 1000 Дубай

Мертенс обыграла Наварро и вышла в третий круг «тысячника» в Дубае
Комментарии

22-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в матче второго круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае, обыграла соперницу из США Эмму Наварро, занимающую в рейтинге WTA 19-ю строчку, и вышла в третий круг. Встреча спортсменок продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
Элисе Мертенс
22
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Наварро
19
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

По ходу матча Мертенс подала навылет пять раз, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Наварро сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем круге Мертенс сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Кори Гауфф.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android