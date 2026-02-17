Мертенс обыграла Наварро и вышла в третий круг «тысячника» в Дубае
22-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в матче второго круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае, обыграла соперницу из США Эмму Наварро, занимающую в рейтинге WTA 19-ю строчку, и вышла в третий круг. Встреча спортсменок продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
22
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
19
Эмма Наварро
Э. Наварро
По ходу матча Мертенс подала навылет пять раз, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Наварро сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем круге Мертенс сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Кори Гауфф.
