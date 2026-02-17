Калинская — Гауфф: россиянка уступила в 1-м сете матча второго круга «тысячника» в Дубае
Сегодня, 17 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир WTA-1000. В матче второго круга играют 23-я ракетка мира россиянка Анна Калинская и американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая в рейтинге WTA четвёртую строчку.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:50 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
23
Анна Калинская
А. Калинская
Россиянка уступила в первом сете матча. Гауфф завершила партию со счётом 6:4 в свою пользу.
Калинская ведёт 1-0 по личным встречам. Единственную победу над Гауфф она одержала как раз на этих кортах, два года назад, когда из квалификации сенсационно дошла до финала Дубая. Кори встретилась на пути Анны в четвертьфинале и была повержена в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:2.
Комментарии
