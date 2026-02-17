Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с Медведевым
33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл представителя Туниса Эшарги Моэ со счётом 6:4, 6:4.
Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:40 МСК
139
Эшарги Моэ
Э. Моэ
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Моэ четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге соревнований в Дохе Стефанос Циципас встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й в рейтинге).
Турнир в Дохе проходит с 16 по 21 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.
