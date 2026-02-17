Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с Медведевым

33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл представителя Туниса Эшарги Моэ со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Моэ четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований в Дохе Стефанос Циципас встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й в рейтинге).

Турнир в Дохе проходит с 16 по 21 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.