Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Анна Калинская, результат матча 17 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 1000 Дубай

Калинская проиграла Гауфф и не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае, уступила сопернице из США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, и не смогла выйти в следующий круг. Встреча соперниц продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:50 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

По ходу матча Гауфф сделала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

Далее Гауфф сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, являющейся 22-й ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
Эксклюзив
«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android