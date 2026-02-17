Калинская проиграла Гауфф и не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае, уступила сопернице из США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, и не смогла выйти в следующий круг. Встреча соперниц продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:50 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
23
Анна Калинская
А. Калинская
По ходу матча Гауфф сделала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.
Далее Гауфф сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, являющейся 22-й ракеткой мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
21:25
-
20:52
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:50
-
19:17
-
18:47
-
18:43
-
18:00
-
17:59
-
17:37
-
16:10