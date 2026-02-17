Калинская проиграла Гауфф и не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае, уступила сопернице из США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, и не смогла выйти в следующий круг. Встреча соперниц продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Гауфф сделала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

Далее Гауфф сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, являющейся 22-й ракеткой мира.