Антония Ружич — Анастасия Захарова, результат матча 17 февраля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; WTA 1000 Дубай

Анастасия Захарова проиграла Антонии Ружич во втором круге «тысячника» в Дубае
104-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла сопернице из Хорватии Антонии Ружич, занимающей в рейтинге WTA 67-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:40 МСК
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
1 		7 7 1
         
Анастасия Захарова
104
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

По ходу матча Ружич подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Захарова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из девяти.

Далее Ружич сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Кимберли Биррелл.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
