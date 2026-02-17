Анастасия Захарова проиграла Антонии Ружич во втором круге «тысячника» в Дубае

104-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла сопернице из Хорватии Антонии Ружич, занимающей в рейтинге WTA 67-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

По ходу матча Ружич подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Захарова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из девяти.

Далее Ружич сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Кимберли Биррелл.