Паула Бадоса снялась с матча со Свитолиной после первого сета на турнире в Дубае
Поделиться
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она прошла испанку Паулу Бадосу (70-й номер рейтинга), которая снялась после первого сета. Партию выиграла Свитолина со счётом 6:4.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 16:05 МСК
70
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 42 минуты. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Элина Свитолина поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
17:08
-
16:06
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
21:25
-
20:52
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:50
-
19:17
-
18:47
-
18:43
-
18:00
-
17:59