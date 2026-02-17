Паула Бадоса снялась с матча со Свитолиной после первого сета на турнире в Дубае

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она прошла испанку Паулу Бадосу (70-й номер рейтинга), которая снялась после первого сета. Партию выиграла Свитолина со счётом 6:4.

Матч продолжался 42 минуты. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Элина Свитолина поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии.