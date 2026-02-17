Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса — Элина Свитолина, результат матча 17 февраля 2026, счет 0:2, 2 круг турнир WTA 1000 Дубай

Паула Бадоса снялась с матча со Свитолиной после первого сета на турнире в Дубае
Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она прошла испанку Паулу Бадосу (70-й номер рейтинга), которая снялась после первого сета. Партию выиграла Свитолина со счётом 6:4.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 16:05 МСК
Паула Бадоса
70
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 42 минуты. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Элина Свитолина поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android