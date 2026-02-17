Карен Хачанов вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл японца Синтаро Мочизуки (117-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:4.
Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 15:25 МСК
117
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мочизуки шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карен Хачанов сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (61-я ракетка мира).
