Синтаро Мочизуки — Карен Хачанов, результат матча 17 февраля 2026, счет 1:2, 1 круг турнир ATP 500 Доха

Карен Хачанов вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл японца Синтаро Мочизуки (117-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 15:25 МСК
Синтаро Мочизуки
117
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		3 6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мочизуки шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карен Хачанов сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (61-я ракетка мира).

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
