Карен Хачанов вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл японца Синтаро Мочизуки (117-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мочизуки шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карен Хачанов сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (61-я ракетка мира).