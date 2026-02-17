«Увидимся завтра». Циципас опубликовал мем с Медведевым в преддверии их матча в Дохе

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавный пост в преддверии матча с чемпионом US Open – 2021, 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Циципас совместил совместное фото с Медведевым с Кубка Лэйвера с известным мемом про Человека-паука.

«Увидимся завтра, Даниил», — подписал фото Циципас.

Матч Медведева с Циципасом пройдёт завтра, 18 февраля. Начало около 10:00 мск. Даниил и Стефанос уже 14 раз встречались на уровне ATP, из них 10 матчей выиграл россиянин.