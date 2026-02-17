«Увидимся завтра». Циципас опубликовал мем с Медведевым в преддверии их матча в Дохе
Поделиться
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавный пост в преддверии матча с чемпионом US Open – 2021, 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Циципас совместил совместное фото с Медведевым с Кубка Лэйвера с известным мемом про Человека-паука.
«Увидимся завтра, Даниил», — подписал фото Циципас.
Матч Медведева с Циципасом пройдёт завтра, 18 февраля. Начало около 10:00 мск. Даниил и Стефанос уже 14 раз встречались на уровне ATP, из них 10 матчей выиграл россиянин.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
21:25
-
20:52
-
20:29
-
20:06
-
19:56