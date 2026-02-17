Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Увидимся завтра». Циципас опубликовал мем с Медведевым в преддверии их матча в Дохе

«Увидимся завтра». Циципас опубликовал мем с Медведевым в преддверии их матча в Дохе
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавный пост в преддверии матча с чемпионом US Open – 2021, 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Циципас совместил совместное фото с Медведевым с Кубка Лэйвера с известным мемом про Человека-паука.

«Увидимся завтра, Даниил», — подписал фото Циципас.

Матч Медведева с Циципасом пройдёт завтра, 18 февраля. Начало около 10:00 мск. Даниил и Стефанос уже 14 раз встречались на уровне ATP, из них 10 матчей выиграл россиянин.

Материалы по теме
Медведев уверенно вышел во второй круг Дохи. Даниил прервал серию неудач с левшами
Медведев уверенно вышел во второй круг Дохи. Даниил прервал серию неудач с левшами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android