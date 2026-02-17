Мирра Андреева — о турнире в Дубае: приехала в отель, увидела своё лицо. Особенное чувство

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём отношении к вниманию СМИ на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ), где в этом году защищает титул.

«Мне нравится внимание людей, СМИ. Я не против, когда это происходит. Когда я приехала в отель и увидела своё лицо, было особенное чувство. Очень приятно это видеть. Это также даёт мне дополнительную мотивацию, чтобы хорошо сыграть здесь и, возможно, попытаться защитить титул, чтобы, когда я приеду в следующем году, моё лицо снова было там. Да, это было действительно приятно видеть», — приводит слова Андреевой The National.