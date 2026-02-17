Мирра Андреева призналась, что не чувствует давления перед защитой титула в Дубае

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих ощущениях перед защитой титула на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ).

«Когда я должна была приехать сюда после Дохи, я думала, что буду испытывать огромное давление, защищая свой титул впервые и впервые выступая в качестве действующей чемпионки. Но сейчас я чувствую только азарт. Не знаю почему. Меня это немного удивило. Но думаю, что такое же чувство я испытаю и в Индиан-Уэллсе.

Нужно научиться справляться с давлением при защите титула. Но если хотите выигрывать турниры, быть великим игроком или первой ракеткой мира, без защиты титула не получится. Так что это просто нормальное чувство. И, думаю, как только я это поняла, мне стало легче», — приводит слова Андреевой The National.