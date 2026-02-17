Александра Панова и Диана Шнайдер проиграли во втором круге парного «тысячника» в Дубае
Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер завершили выступление на парном турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге они потерпели поражение от румынского дуэта Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 0:1 [7:10].
Дубай — парный разряд (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Александра Панова
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 7
|
|6
|1 10
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Русе
Ж. Кристиан Е. Русе
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале Кристиан и Русе сыграют с победительницами матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Чань Хаочин/Клара Таусон.
