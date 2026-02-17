Скидки
Александра Панова и Диана Шнайдер проиграли во втором круге парного «тысячника» в Дубае

Комментарии

Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер завершили выступление на парном турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге они потерпели поражение от румынского дуэта Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 0:1 [7:10].

Дубай — парный разряд (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 0 7
6 8 		6 1 10
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Ж. Кристиан Е. Русе

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Кристиан и Русе сыграют с победительницами матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Чань Хаочин/Клара Таусон.

Календарь парного турнира в Дубае
Сетка парного турнира в Дубае
