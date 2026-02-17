Скидки
Андреева: иногда я забываю, что мне всего 18 лет. О чём я вообще переживаю?

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что порой забывает о своём возрасте, когда начинает переживать о результатах на турнирах.

«Иногда я забываю, что мне всего 18 лет. И когда я вспоминаю об этом, я думаю: о чём я вообще переживаю? Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера. Поэтому иногда, когда я вспоминаю об этом, мне становится легче», — приводит слова Андреевой The National.

За карьеру Мирра Андреева завоевала четыре титула на турнирах WTA в одиночном разряде. Среди них две победы на «тысячниках» — в 2025 году в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

