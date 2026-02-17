Скидки
Елена Рыбакина — Кимберли Биррелл, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:0, 2 круг турнир WTA 1000 Дубай

Елена Рыбакина разгромила Биррелл и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл (94-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кимберли Биррелл
94
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Биррелл один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/4 финала «тысячника» в Дубае Елена Рыбакина поспорит с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
