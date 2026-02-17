Елена Рыбакина разгромила Биррелл и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл (94-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Биррелл один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/4 финала «тысячника» в Дубае Елена Рыбакина поспорит с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира).