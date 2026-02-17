Елена Рыбакина разгромила Биррелл и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл (94-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
94
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Биррелл один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/4 финала «тысячника» в Дубае Елена Рыбакина поспорит с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
21:25
-
20:52
-
20:29