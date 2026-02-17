Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Петра Марчинко/Антония Ружич из Хорватии — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 59 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету хорватской пары один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Звонарёва и Зигемунд поспорят с олимпийскими чемпионками — 2024 итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.