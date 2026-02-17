Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Дубае
Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Петра Марчинко/Антония Ружич из Хорватии — 6:3, 6:1.
Дубай — парный разряд (ж). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 17:20 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Петра Марчинко
Антония Ружич
П. Марчинко А. Ружич
Матч продолжался 59 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету хорватской пары один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Звонарёва и Зигемунд поспорят с олимпийскими чемпионками — 2024 итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
