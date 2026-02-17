Скидки
Мирра Андреева высказалась о соперничестве с Викторией Мбоко на турнирах WTA

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё соперничество с 18-летней канадкой Викторией Мбоко.

«В этом году мы уже дважды играли (счёт личных встреч — 1:1. — Прим. «Чемпионата»). И я думаю, что в будущем нас ждёт ещё много турниров, где мы будем играть друг против друга. Не очень приятно иметь соперничество с кем-то. Но если бы мне пришлось выбрать одного игрока, мне бы просто было приятно разделить эти моменты с ней, потому что я знаю её очень давно. Она отличная теннисистка, поэтому я не против, если подобное будет продолжаться и в будущем», — приводит слова Андреевой The National.

Мирра Андреева и Виктория Мбоко повторили достижение WTA-тура 17-летней давности
