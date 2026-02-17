Скидки
Александра Эала — Жасмин Паолини, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:0, 2 круг турнир WTA 1000 Дубай

Александра Эала обыграла Жасмин Паолини во втором круге «тысячника» в Дубае
47-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала победу над восьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Александра Эала
47
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Эала выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Паолини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дубае Александра Эала поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

