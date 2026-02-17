Александра Эала обыграла Жасмин Паолини во втором круге «тысячника» в Дубае
47-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала победу над восьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини со счётом 6:1, 7:6 (7:5).
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
47
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Эала выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Паолини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дубае Александра Эала поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
