Карлос Алькарас — Артур Риндеркнеш, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:0, 1 круг турнир ATP 500 Доха

Карлос Алькарас с победы над Риндеркнешем стартовал на «пятисотнике» в Дохе
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Артур Риндеркнеш
30
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Алькарас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Валентеном Руае.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
