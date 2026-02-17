Карлос Алькарас с победы над Риндеркнешем стартовал на «пятисотнике» в Дохе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Алькарас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Валентеном Руае.