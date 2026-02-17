Карлос Алькарас с победы над Риндеркнешем стартовал на «пятисотнике» в Дохе
Поделиться
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
30
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Алькарас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Валентеном Руае.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
21:35
-
21:18
-
20:48
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:20
- 16 февраля 2026
-
23:16
-
23:04
-
22:46
-
22:35
-
22:29