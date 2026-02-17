Скидки
Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей на 17 февраля

Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Результаты матчей на 17 февраля (частично)

  • Екатерина Александрова — Магда Линетт (Польша) — 2:6, 6:4, 1:6.
  • Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 0:6.
  • Диана Шнайдер — Ива Йович (США) — 6:4, 1:6, 6:0.
  • Мирра Андреева — Дарья Касаткина (Австралия) — снятие Касаткиной до матча.
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 6:2.
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Сара Бейлек (Чехия) — снятие Бейлек до матча.
  • Анна Калинская — Кори Гауфф (США) — 4:6, 4:6.
  • Анастасия Захарова — Антония Ружич (Хорватия) — 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.
  • Паула Бадоса (Испания) — Элина Свитолина (Украина) — 4:6, снятие Бадосы.
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:1, 6:2.
  • Александра Эала (Филиппины) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:1, 7:6 (7:5).
Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Новости. Теннис
Все новости RSS

