Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей на 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Результаты матчей на 17 февраля (частично)
- Екатерина Александрова — Магда Линетт (Польша) — 2:6, 6:4, 1:6.
- Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 0:6.
- Диана Шнайдер — Ива Йович (США) — 6:4, 1:6, 6:0.
- Мирра Андреева — Дарья Касаткина (Австралия) — снятие Касаткиной до матча.
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 6:2.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — Сара Бейлек (Чехия) — снятие Бейлек до матча.
- Анна Калинская — Кори Гауфф (США) — 4:6, 4:6.
- Анастасия Захарова — Антония Ружич (Хорватия) — 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.
- Паула Бадоса (Испания) — Элина Свитолина (Украина) — 4:6, снятие Бадосы.
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:1, 6:2.
- Александра Эала (Филиппины) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:1, 7:6 (7:5).
