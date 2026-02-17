Андрей Рублёв обыграл де Йонга и вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (86-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 21:50 МСК
86
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету де Йонга пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв сыграет с 48-й ракеткой мира венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.
