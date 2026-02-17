Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв, результат матча 17 февраля 2026, счет 0:2, 1 круг турнир ATP Доха

Андрей Рублёв обыграл де Йонга и вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (86-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2026, вторник. 21:50 МСК
Йеспер де Йонг
86
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету де Йонга пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв сыграет с 48-й ракеткой мира венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android