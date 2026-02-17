Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня турнира.
Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха. Результаты матчей 17 февраля:
- Эшарги Моэ (Тунис, WC) — Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 4:6.
- Пабло Карреньо-Буста (Испания, Q) — Кентен Алис (Франция, LL) — 6:4, 5:7, 3:6.
- Иржи Легечка (Чехия, 8) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:3.
- Чжан Чжичжэнь (Китай, SR) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания, Q) — 6:4, 6:4.
- Синтаро Мочизуки (Япония, LL) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 1:6, 6:3, 4:6.
- Уго Умбер (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 3:6, 1:6.
- Зизу Бергс (Бельгия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5).
- Йеспер де Йонг (Нидерланды, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 4:6, 3:6.
