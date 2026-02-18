Мирра Андреева — Жаклин Кристиан: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 18 февраля, в Дубае пройдёт матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (пятый посев) и 39-й в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии.
Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Жаклин Кристиан.
Мирра Андреева ещё не провела на текущем «тысячнике» в Дубае ни одного матча — благодаря высокому посеву она стартовала сразу со второго круга, в котором также не вышла на корт по причине снятия из-за травмы 61-й в рейтинге WTA Дарьи Касаткиной, представляющей Австралию. Кристиан в первом круге переиграла в двух партиях 69-ю ракетку мира Петру Марчинко из Хорватии — 6:1, 6:1, а во втором сыграла только сет (6:0) против 95-й в мире Эллы Зайдель из Бельгии, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.
Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля.
