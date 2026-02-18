Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха (Катар). Расписание матчей 18 февраля (время московское):

13:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Карен Хачанов (Россия).

15:00. Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

15:00. Артюр Фис (Франция) — Кентен Алис (Франция).

17:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублёв (Россия).

19:30. Алексей Попырин (Австралия) — Янник Синнер (Италия).

21:00. Карлос Алькарас (Испания) — Валентен Руае (Франция).