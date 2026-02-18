Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 18 февраля

Турнир АТР-500 в Дохе, 2026 год: расписание матчей 18 февраля
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Дохе (Катар) продолжится турнир категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Доха (Катар). Расписание матчей 18 февраля (время московское):

13:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Карен Хачанов (Россия).

15:00. Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

15:00. Артюр Фис (Франция) — Кентен Алис (Франция).

17:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублёв (Россия).

19:30. Алексей Попырин (Австралия) — Янник Синнер (Италия).

21:00. Карлос Алькарас (Испания) — Валентен Руае (Франция).

Календарь турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android