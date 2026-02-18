Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Частичное расписание матчей на 18 февраля (время — мск):

10:00. Джаниче Чен (Индонезия) — Аманда Анисимова (США);

11:30. Ива Йович (США) — Джессика Пегула (США);

11:30. Мирра Андреева (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

13:00. Елена Рыбакина — Антония Ружич (Хорватия);

15:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Элина Свитолина (Украина);

18:00. Кори Гауфф (США) — Элисе Мертенс (Бельгия);

19:30. Сорана Кырстя (Румыния) — Александра Эала (Филиппины).