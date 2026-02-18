Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 18 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 18 февраля
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Частичное расписание матчей на 18 февраля (время — мск):

10:00. Джаниче Чен (Индонезия) — Аманда Анисимова (США);

11:30. Ива Йович (США) — Джессика Пегула (США);

11:30. Мирра Андреева (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

13:00. Елена Рыбакина — Антония Ружич (Хорватия);

15:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Элина Свитолина (Украина);

18:00. Кори Гауфф (США) — Элисе Мертенс (Бельгия);

19:30. Сорана Кырстя (Румыния) — Александра Эала (Филиппины).

Календарь турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android