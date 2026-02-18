Медведев — Циципас: онлайн-трансляция матча в Дохе начнётся не ранее 15:00 мск
Сегодня, 18 февраля, состоится матч второго круга хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас, который занимает 33-е место в рейтинге АТР. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стефанос Циципас. Это 15-я очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.
Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
