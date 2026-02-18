Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае, где может сыграть с Андреевой

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (46-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Анисимова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чен ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.