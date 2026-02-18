Скидки
Аманда Анисимова — Джаниче Чен, результат матча 18 февраля 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000 в Дубае

Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае, где может сыграть с Андреевой
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (46-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 10:10 МСК
Джаниче Чен
46
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Анисимова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чен ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

