«Не собираюсь завершать карьеру». Бадоса ответила на критику пользователя соцсетей

65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что не собирается завершать карьеру, несмотря на хроническую травму.

«Вы даже не представляете, каково это — жить с хронической травмой и при этом продолжать двигаться вперёд. Просыпаться каждый день, не зная, как отреагирует ваше тело, искать решения, бороться за то, что вы любите, отдавая все силы, даже когда это так сложно. Поверьте, я не первая, кто страдает от боли и бесконечных кошмаров, пытаясь каждый день найти решение. Для меня, в конце концов, выход на теннисный корт всегда стоит того. Поэтому я буду продолжать бороться. Всегда буду пытаться ещё раз.

Я делаю это ради себя. Если есть хотя бы 1% шанса продолжить, я им воспользуюсь. Так вижу и понимаю жизнь. Если вам это не нравится, можете не подписываться на меня. И мне очень жаль сообщать вам, что я не собираюсь завершать карьеру, так что вы будете видеть меня ещё некоторое время», — ответила Бадоса пользователю социальных сетей, который раскритиковал её за частые травмы.