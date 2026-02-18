Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Жаклин Кристиан, результат матча 18 февраля 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000 в Дубае

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Жаклин Кристиан
39
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Встреча теннисисток продлилась 1 час 42 минуты. За это время Андреева сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Кристиан ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Далее Андреева встретится с американкой Амандой Анисимовой. «Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является именно Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Материалы по теме
«Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера». Откровения Мирры Андреевой в Дубае
«Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера». Откровения Мирры Андреевой в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android