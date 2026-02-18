Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Встреча теннисисток продлилась 1 час 42 минуты. За это время Андреева сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Кристиан ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Далее Андреева встретится с американкой Амандой Анисимовой. «Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является именно Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
- 18 февраля 2026
-
13:25
-
12:26
-
11:59
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
08:30
-
08:30
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:11
-
22:17
-
21:35
-
21:18
-
20:48
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23
-
15:19
-
14:43
-
13:56
-
13:38
-
13:13
-
12:08
-
11:40
-
11:14
-
11:00
-
09:57