Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 42 минуты. За это время Андреева сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Кристиан ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Далее Андреева встретится с американкой Амандой Анисимовой. «Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является именно Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.