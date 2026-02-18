Джессика Пегула обыграла Иву Йович в третьем круге «тысячника» в Дубае
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она обыграла соотечественницу Иву Йович (20-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 12:05 МСК
20
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минуты. За это время Йович сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Пегулы четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
