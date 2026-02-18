Скидки
Елена Рыбакина — Антония Ружич, результат матча 18 февраля 2026, счет 1:2 Rt, 3-й круг WTA-1000 в Дубае

Елена Рыбакина не смогла завершить матч третьего круга турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она снялась по ходу матча третьего круга с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира). Встреча завершилась поражением Елены со счётом 7:5, 4:6, 0:1.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		4 0
5 		6 1
         
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Ружич четыре эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

