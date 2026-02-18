Скидки
Елена Рыбакина жаловалась на тошноту и тяжесть в голове по ходу матча с Ружич

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина жаловалась на своё состояние по ходу матча на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она снялась в третьем сете матча третьего круга с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира). Встреча завершилась поражением Елены со счётом 7:5, 4:6, 0:1.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		4 0
5 		6 1
         
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Во время медицинского перерыва Рыбакина сказала, что её тошнит, а также пожаловалась на плохой сон и тяжесть в голове.

Отметим, 23-летняя Антония Ружич впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «тысячника». «Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

