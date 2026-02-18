Елена Рыбакина жаловалась на тошноту и тяжесть в голове по ходу матча с Ружич
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина жаловалась на своё состояние по ходу матча на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она снялась в третьем сете матча третьего круга с Антонией Ружич из Хорватии (67-я ракетка мира). Встреча завершилась поражением Елены со счётом 7:5, 4:6, 0:1.
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|1
67
Антония Ружич
А. Ружич
Во время медицинского перерыва Рыбакина сказала, что её тошнит, а также пожаловалась на плохой сон и тяжесть в голове.
Отметим, 23-летняя Антония Ружич впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «тысячника». «Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.
Комментарии
