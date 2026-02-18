Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «пятисотника» в Дохе
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:40 МСК
61
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. За это время Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Хачанова семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Сетку турнира в Дохе возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В Дохе также выступают россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (5). Они могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.
