Мартон Фучович — Карен Хачанов, результат матча 18 февраля 2026, счет 1:2, 2-й круг ATP-500 в Дохе

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «пятисотника» в Дохе
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:40 МСК
Мартон Фучович
61
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. За это время Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Хачанова семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Сетку турнира в Дохе возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В Дохе также выступают россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (5). Они могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.

