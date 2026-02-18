Скидки
Андреева делит с Гауфф лидерство по числу выходов в 1/4 финала на «тысячниках» до 19 лет

Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала спортсменкой с наибольшим количеством выходов в четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000, достигнутых до 19 лет (восемь) с момента введения формата в 2009 году. По этому показателю она сравнялась с американкой Кори Гауфф. Об этом сообщает OptaAce.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Жаклин Кристиан
39
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Далее идут Каролина Возняцки (3), Анастасия Павлюченкова (3) и Катрин Беллис (2).

Сегодня, 18 февраля, Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Далее россиянка встретится с американкой Амандой Анисимовой.

