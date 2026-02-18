Андреева делит с Гауфф лидерство по числу выходов в 1/4 финала на «тысячниках» до 19 лет
Поделиться
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала спортсменкой с наибольшим количеством выходов в четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000, достигнутых до 19 лет (восемь) с момента введения формата в 2009 году. По этому показателю она сравнялась с американкой Кори Гауфф. Об этом сообщает OptaAce.
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
39
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Далее идут Каролина Возняцки (3), Анастасия Павлюченкова (3) и Катрин Беллис (2).
Сегодня, 18 февраля, Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Далее россиянка встретится с американкой Амандой Анисимовой.
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
16:46
-
16:42
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
13:46
-
13:39
-
13:25
-
12:26
-
11:59
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
08:30
-
08:30
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:11
-
22:17
-
21:35
-
21:18
-
20:48
-
19:38
-
19:12
-
19:01
-
18:41
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:25
-
17:08
-
16:06
-
15:23