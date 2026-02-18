Скидки
Медведев — Циципас: грек выиграл первый сет матча второго круга АТР-500 в Дохе

Медведев — Циципас: грек выиграл первый сет матча второго круга АТР-500 в Дохе
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, проходит матч второго круга хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором встречаются 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас (33-е место в рейтинге АТР). Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Циципаса.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стефанос Циципас. Это 15-я очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
