Элина Свитолина — Белинда Бенчич, результат матча 18 февраля, счет 2:1, 3-й круг WTA-1000 в Дубае

Элина Свитолина обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дубае
Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга швейцарку Белинду Бенчич (13-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:3.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:10 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
4 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Элина Свитолина выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Белинда Бенчич не сделала в игре ни однго эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Свитолина поспорит с хорваткой Антонией Ружич.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
