Элина Свитолина обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дубае
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче третьего круга швейцарку Белинду Бенчич (13-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:3.
Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:10 МСК
13
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Элина Свитолина выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Белинда Бенчич не сделала в игре ни однго эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Свитолина поспорит с хорваткой Антонией Ружич.
