Даниил Медведев проиграл Циципасу во втором круге турнира АТР-500 в Дохе
11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), проиграв в матче второго круга греку Стефаносу Циципасу (33-е место в рейтинге АТР) со счётом 3:6, 4:6.
Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Медведев сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Дохе Циципас сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и венгром Фабианом Марожаном.
