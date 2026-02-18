Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Стефанос Циципас, результат матча 18 февраля, счет 0:2, 2-й круг АТР-500 в Дохе

Даниил Медведев проиграл Циципасу во втором круге турнира АТР-500 в Дохе
Комментарии

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), проиграв в матче второго круга греку Стефаносу Циципасу (33-е место в рейтинге АТР) со счётом 3:6, 4:6.

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Медведев сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Дохе Циципас сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и венгром Фабианом Марожаном.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Материалы по теме
«Медаль Олимпиады — вот и вся мотивация». Кафельников сотворил историю на Играх-2000
«Медаль Олимпиады — вот и вся мотивация». Кафельников сотворил историю на Играх-2000
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android